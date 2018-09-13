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В офшоре на острове Русский появился первый резидент

13:00, 13.09.2018
В офшоре на острове Русский появился первый резидент
Фото: commons.wikimedia.org / Khalarty

Первым резидентом специального административного района (САР) на острове Русский стала ранее находившаяся под кипрской юрисдикцией компания «Финвижн Холдингс».

По словам главы Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) Дениса Тихонова, она является основным акционером банка «Восточный».

Иностранный инвестор, получив статус международной компании и заключив договор о деятельности в САР, за полгода должен вложить в территорию не менее 50 млн рублей. Тихонов отметил, что режимом офшора заинтересовались еще ряд компаний, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что российский офшор создали на несуществующем острове Октябрьский в Калининграде.

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