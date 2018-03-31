Арбитраж РТ оставил без движения иск исполкома Казани к ПСО «Казань» на 2,6 миллиарда рублей

Арбитражный суд Татарстана оставил без движения иск Управления капитального строительства и реконструкции исполкома Казани к ПСО «Казань» на 2,675 млрд рублей. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Это связано с тем, что структуре исполкома нужно решить вопрос с уплатой госпошлины в размере 200 тыс. рублей. После этого иск снова будет принят к рассмотрению.

Заявление было подано 20 марта. В качестве третьего лица указан Госжилфонд при президенте РТ.

Ранее Арбитражный суд РТ восстановил долг ПСО «Казань» перед «ИнтехБанком» в размере 100 млн рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Реального времени».