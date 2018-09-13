Задержанному в Саратове таможеннику грозит 15 лет колонии

Транспортная прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении начальника службы таможенного контроля Саратовской таможни Дмитрия Евсеева.

По версии следствия, с января 2017 года сотрудник ведомства систематически получал взятки от бизнесмена в размере 10 тысяч рублей за каждый оформленный в таможенном отношении контейнер с товаром, перемещаемый через границу России. Общая сумма ущерба составила 1,5 млн рублей.

На данный момент уголовное дело находится в производстве. Евсееву грозит лишение свободы до 15 лет в колонии строгого режима.

Напомним, силовики задержали высокопоставленного сотрудника саратовской таможни 12 сентября.