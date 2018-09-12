Следователи задержали высокопоставленного сотрудника саратовской таможни
Следователи арестовали начальника службы таможенного контроля Саратовской таможни Дмитрия Евсеева.
Высокопоставленный сотрудник ведомства подозревается в получении более 1,5 млн рублей от бизнесменов за незаконное занижение таможенной стоимости ввозимых в страну товаров, сообщается на официальном Twitter-канале Следкома.
На данный момент проводятся следственные действия с задержанным.
Напомним, ранее Следком Марий Эл подтвердил задержание вице-мэра Йошкар-Олы.Общество
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