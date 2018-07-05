В Казани снесут четыре аварийных многоквартирных дома

В Казани признали четыре многоквартирных дома аварийными и подлежащими сносу. Соответствующие постановления исполкома города опубликованы в сборнике документов.

Так, в ближайшие полгода будут снесены дома по адресам ул. Ватутина, 14, ул. Новостройки, 46, ул. Хасана Туфана, 29 и ул. Окраинная, 8. Ответственность за снос возьмут администрации Кировского и Московского районов, а также Вахитовского и Приволжского районов Казани.

Ранее сообщалось, что в Кировском районе Казани снесут пять аварийных домов.