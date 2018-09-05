Евросоюз одобрил продление санкций против физлиц и компаний РФ — СМИ

Подготовительный орган Совета ЕС на заседании в среду, 5 сентября, одобрил ранее согласованное на техническом уровне решение о продлении индивидуальных санкций против России.



«Постпреды на заседании комитета одобрили продление санкций на следующие полгода», — передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в структурах ЕС.

Напомним, санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года. В настоящее время в списке фигурируют 154 человека и 44 организации.

Ранее сообщалось, что Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили экономические санкции в отношении России до 31 января 2019 года вслед за Евросоюзом.