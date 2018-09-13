В Перми без вести пропал 32-летний скульптор

В Перми пропал скульптор и керамист Денис Григораш. Об этом сообщила его супруга, журналист Ольга Богданова.

По ее словам, мужчина исчез днем в среду, 12 сентября, по дороге в магазин «Леруа Мерлен». После чего он не выходил на связь. К поискам пермяка подключились волонтеры и поисковые группы.

Согласно последним данным, пропавшего скульптура последний раз видели поздно вечером того же дня в универсаме «Семья» на улице Борчанинова.

«Что купил, куда пошел — на камерах не видно. Сейчас мы попробуем найти по городским камерам в архиве запись. По итогам объявим координированный поиск», — отметила Богданова.

Напомним, ранее после столкновения катамарана с баржей на Волге погиб человек, еще 10 пропали.