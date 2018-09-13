В Перми без вести пропал 32-летний скульптор
В Перми пропал скульптор и керамист Денис Григораш. Об этом сообщила его супруга, журналист Ольга Богданова.
По ее словам, мужчина исчез днем в среду, 12 сентября, по дороге в магазин «Леруа Мерлен». После чего он не выходил на связь. К поискам пермяка подключились волонтеры и поисковые группы.
Согласно последним данным, пропавшего скульптура последний раз видели поздно вечером того же дня в универсаме «Семья» на улице Борчанинова.
«Что купил, куда пошел — на камерах не видно. Сейчас мы попробуем найти по городским камерам в архиве запись. По итогам объявим координированный поиск», — отметила Богданова.
Напомним, ранее после столкновения катамарана с баржей на Волге погиб человек, еще 10 пропали.Происшествия
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