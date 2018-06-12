После столкновения катамарана с баржей на Волге погиб человек, еще 10 пропали — СМИ

В результате столкновения катамарана с баржей на Волге в Волгограде погиб один человек, еще 10 пропали без вести.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по региону по Волгоградской области, сообщение о ЧП в акватории Волги в центральном районе города напротив центральной набережной поступило примерно в 22.00 мск.

«На катамаране <...> он перевернут. 10 человек без вести пропавших из 16, пять спасены, возможно, кто-то успел эвакуироваться», — сказали в пресс-службе ведомства.

При этом, глава ГУ МЧС по региону Дмитрий Уланов сообщил о семерых спасенных.

«Предварительно, это прогулочный катамаран и баржа. В настоящий момент семеро человек спасены, ведутся поисковые работы», — сказал он.