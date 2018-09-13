Немецкий клуб отчислил 7 игроков за нацистский жест

Немецкий любительский клуб «1920 Мюль» отчислил из команды семерых футболистов из-за фотографии с нацистским приветствием.

Инцидент произошел во время фотосессии у кафе спонсора клуба Энгина Арслана. Владелец попросил игроков помочь ему сделать забавное фото, после чего семеро из 15 футболистов изобразили нацистский жест. Арслан выложил фото в Facebook, но через короткий промежуток времени удалил публикацию. Фотография дошла до руководителей клуба, которые решили отчислить из команды семерых изображавших жест игроков в возрасте от 18 до 27 лет.

«Я думаю, что мы поступили правильно, как правление. Они достаточно взрослые, им нужно знать, могут ли они показывать жест или нет, и каковы будут последствия», — сказал председатель Рейнхард Трулли.

Клуб прекратил сотрудничество со спонсором, который назвал акцию «забавой». Он не ожидал, что фотография означает сатиру, которую можно будет интерпретировать по-разному.

«Это была огромная ошибка, поэтому я извиняюсь перед каждым из игроков, а также клубом. Мне тоже жаль парней», — заявил Арслан.

Игроки уже извинились за жест. Однако этим эпизодом заинтересовалась немецкая полиция, так как на территории Германии запрещены нацистские приветствия.