Банки ожидают роста ипотечных ставок до 10,5% в течение года

Российские банки прогнозируют рост ипотечных ставок из-за повышения ключевой ставки Центробанком России. Если сейчас ипотечные кредиты выдаются под 9—9,5%, то в скором времени они могут вырасти на 0,5—1 п.п. до 10—10,5%.

— Мы ожидаем рост ипотечной ставки примерно на 0,5—1 п.п., — рассказал «Известиям» вице-президент «Тинькофф Банка» по разработке новых продуктов Александр Емешев.



Он также отметил, что на количество выданных кредитов это, скорее всего, не повлияет, так как последний квартал года традиционно является самым активным периодом. Даже если ставки увеличатся, рост выдач, по его мнению, сохранится.

Напомним, аналитическая служба «Реального времени» выяснила, что общее количество кредитов в первом полугодии 2018-го возросло. Это было обусловлено в том числе уменьшением в июле средней ставки в банках до 9,51%. Подробнее можно прочитать в нашем материале.