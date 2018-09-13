МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2018 году на уровне 1,7%

Международный валютный фонд сохранил прогноз роста ВВП России в 2018 году на уровне 1,7%.

Отмечается, что российская экономика восстанавливается после рецессии 2015-2016 годов.

«За последние несколько лет власти создали сильную макроэкономическую политику, которая уменьшила неопределенность и помогла преодолеть внешние потрясения. Однако сближение России с передовыми уровнями экономики застопорилось, и его вес в мировой экономике сокращается», — говорится в докладе МВФ.



Ранее Росстат повысил оценку роста ВВП России в первом полугодии 2018 года с 1,6% до 1,7%. Рост ВВП во II квартале повышен с 1,8% до 1,9%.

