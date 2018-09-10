Росстат повысил оценку роста ВВП России в I полугодии до 1,7%

Росстат повысил оценку роста ВВП России в первом полугодии 2018 года с 1,6% до 1,7%. Роста ВВП во II квартале повышен с 1,8% до 1,9%.

По данным службы, объем ВВП в текущих ценах составил чуть более 47 трлн рублей в первом полугодии и 24,8 трлн рублей во втором квартале 2018 года.

Ранее Минэкономразвития понизило прогноз по росту внутреннего валового продукта (ВВП) России на 2018 и 2019 год на 0,1% — до 1,8% и 1,3% соответственно.