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Росстат повысил оценку роста ВВП России в I полугодии до 1,7%

17:18, 10.09.2018
Росстат повысил оценку роста ВВП России в I полугодии до 1,7%
Фото: pixabay.com

Росстат повысил оценку роста ВВП России в первом полугодии 2018 года с 1,6% до 1,7%. Роста ВВП во II квартале повышен с 1,8% до 1,9%.

По данным службы, объем ВВП в текущих ценах составил чуть более 47 трлн рублей в первом полугодии и 24,8 трлн рублей во втором квартале 2018 года.

Ранее Минэкономразвития понизило прогноз по росту внутреннего валового продукта (ВВП) России на 2018 и 2019 год на 0,1% — до 1,8% и 1,3% соответственно.

Экономика
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