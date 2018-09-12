Правительство РБ решило создать молочный бренд «Из Башкортостана»

Правительство Башкирии утвердило программу развития молочной отрасли в республике. Согласно документу, для повышения конкурентоспособности молочной продукции будет создан бренд «Из Башкортостана».

При этом доля молочной продукции собственного производства на рынке республики должна вырасти до 80%.

Также в документе декларируется намерение выйти на мировой рынок молочной продукции, а также «молокоемких биржевых продуктов»: сухого обезжиренного и цельного молока, масла и сыров.

Ранее глава РБ Рустэм Хамитов уже заявлял, что власти республики планируют выйти на производство 900 тысяч тонн товарного молока в год, а к 2030 году эта цифра должна достичь уже 1,5 млн тонн.