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Минсельхоз РФ предложил ограничить госзакупки импортных вин

15:47, 12.09.2018
Минсельхоз РФ предложил ограничить госзакупки импортных вин
Фото: pxhere.com

Минсельхоз РФ предлагает ограничить закупки импортных вин для государственных и муниципальных нужд.

Перечень отдельных видов пищевых продуктов из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для госзакупок, дополнят вина, а также игристые, ликерные и фруктовые (плодовые) вина.

В документе сказано, что такая продукция производится в России и странах ЕАЭС в необходимом объеме.

Проект Минсельхоза может вступить в силу в январе 2019 года.

Ранее в Госдуме РФ предложили запретить продажу алкоголя на открытых полках магазинов. Спиртное предлагается убрать либо в отдельный зал, либо в закрытые шкафы.

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