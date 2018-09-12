Минсельхоз РФ предложил ограничить госзакупки импортных вин

Минсельхоз РФ предлагает ограничить закупки импортных вин для государственных и муниципальных нужд.



Перечень отдельных видов пищевых продуктов из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для госзакупок, дополнят вина, а также игристые, ликерные и фруктовые (плодовые) вина.

В документе сказано, что такая продукция производится в России и странах ЕАЭС в необходимом объеме.



Проект Минсельхоза может вступить в силу в январе 2019 года.



Ранее в Госдуме РФ предложили запретить продажу алкоголя на открытых полках магазинов. Спиртное предлагается убрать либо в отдельный зал, либо в закрытые шкафы.