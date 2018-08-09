В Госдуме РФ предложили запретить продажу алкоголя на открытых полках магазинов

В Госдуме РФ предложили запретить реализацию алкоголя на открытых полках в продуктовых магазинах. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

«Спиртное нужно скрыть от глаз покупателей, как в свое время убрали с глаз табачные изделия — либо в отдельный зал, либо в закрытые шкафы. Не хотят так — пусть торгуют в алкомаркетах», — сказал Огуль агентству «РИА Новости».

Парламентарий считает, что доступность алкоголя в магазинах не только губительна для взрослых, но и демонстрирует плохой пример детям.

По мнению Огуля, если спиртное будет находиться в другом зале, то, например, человек с ребенком туда не пойдет.

Он добавил, данный вопрос поднимался в Госдуме прошлого созыва, но его рассмотрение отложили.

Ранее «Реальное время» писало, что в первом квартале 2018 года продажи крепкой алкогольной продукции увеличились на 11,5%.