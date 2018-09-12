Минниханов ввел карантин по бешенству в трех районах Татарстана

В Татарстане введен карантин по бешенству в деревнях трех районов. Соответствующий указ, подписанный президентом РТ Рустамом Миннихановым 10 сентября, размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, карантин по бешенству введен на территории деревни Ореховка Зеленодольского района, деревни Таулык Тукаевского района и в деревне Танай-Тураево Апастовского района.

На время действия карантина запрещается торговля домашними животными, вывоз их за пределы подкарантинной территории, вывоз недезинфицированных шкур и шерсти, а также продажа и использование в пищу молока здоровых животных без пастеризации и убой на мясо больных животных. Также запрещено отлавливать и вывозить диких животных.

Карантин отменят спустя два месяца со дня последнего случая заболевания животных бешенством.



Ранее Минниханов на два месяца ввел карантин по бешенству в поселке Джалиль Сармановского района РТ.