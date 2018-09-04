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Минниханов установил карантин по бешенству в Сармановском районе Татарстана

17:06, 04.09.2018
Минниханов установил карантин по бешенству в Сармановском районе Татарстана
Фото: pixabay.com

Президент Татарстана Рустам Минниханов на два месяца ввел карантин в поселке Джалиль Сармановского района РТ в связи с выявлением заболевания бешенством животных и угрозой его распространения. Соответствующий указ размещен на сайте главы РТ.

В период действия карантина в указанном населенном пункте запрещается торговля, вывоз домашних животных из населенного пункта, отлов диких животных на территории карантина, а также употребление корма и непастеризованного молока.

Ранее в Татарстане зафиксировали два случая бешенства среди собак и 10 случаев — среди лис.

ОбществоВласть Татарстан
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