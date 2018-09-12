Выручка ПАО «Нижнекамскшина» в первом полугодии 2018 года выросла на 13,2%

ПАО «Нижнекамскшина» по итогам I полугодия 2018 года увеличила выручку на 13,2% по сравнению с тем же отчетным периодом прошлого года. Об это сказано в промежуточной бухгалтерской отчетности компании.

Таким образом, за 6 месяцев этого годы выручка компании составила свыше 9 млрд рублей против 7,9 млрд рублей в 2017 году. В результате валовая прибыль выросла с 651,3 млн рублей до 727,3 млн рублей, следует из отчетности.

Прочий совокупный доход вырос более чем в 2 раза — с 60,3 до 138,7 млн рублей.

Напомним, что выручка ПАО «Нижнекамскшина» в январе—марте 2018 года составила 4,39 млрд рублей против 3,86 млрд рублей в 2017 году.