Чистая прибыль ПАО «Нижнекамскшина» по итогам I квартала 2018 года выросла в 5,5 раза

Чистая прибыль ПАО «Нижнекамскшина», крупнейшего производителя шин в России, по итогам I квартала 2018 года выросла в 5,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из ежеквартального отчета предприятия.

Выручка ПАО «Нижнекамскшина» в январе—марте 2018 года составила 4,39 млрд рублей против 3,86 млрд рублей в 2017 году. Прибыль от продаж равна 112,7 млн рублей, что более чем на 45 млн меньше, чем за тот же период прошлого года.



Базовая прибыль на акцию по сравнению с январем—мартом 2017 года выросла с 0,12 до 0,65 тыс. рублей.

Отметим, что чистая прибыль ПАО «Нижнекамскшина» по РСБУ в минувшем году выросла по сравнению с 2016 годом на 24,65% и составила 46,87 млн рублей.

