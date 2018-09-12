Евгений Бушманов: «Продолжаем борьбу за выход в финальную часть ЧЕ-2019»

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал досадное поражение от сборной Сербии в отборочной игре чемпионата Европы (1:2):

— Прежде всего, хочу сказать спасибо нижегородцам и всем, кто принимал участие в организации матча. На игре была великолепная атмосфера. Молодежная сборная России впервые играла в таких условиях, в этом плане все было просто здорово. Я надеюсь, что игра команды понравилась болельщикам. Ребята старались не только выиграть матч, но и показать классный футбол. Думаю, многое из этого получилось, но результатом мы, естественно, разочарованы и недовольны. По большому счету, упрекнуть ребят мне не в чем. Да, мы допустили две необязательные ошибки, которые привели к поражению, но все равно продолжаем борьбу за выход в финальную часть ЧЕ-2019 U-21 и будем сражаться до конца, — отметил наставник.