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Евгений Бушманов: «Продолжаем борьбу за выход в финальную часть ЧЕ-2019»

09:08, 12.09.2018
Евгений Бушманов: «Продолжаем борьбу за выход в финальную часть ЧЕ-2019»
Фото: www.rfs.ru

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал досадное поражение от сборной Сербии в отборочной игре чемпионата Европы (1:2):

— Прежде всего, хочу сказать спасибо нижегородцам и всем, кто принимал участие в организации матча. На игре была великолепная атмосфера. Молодежная сборная России впервые играла в таких условиях, в этом плане все было просто здорово. Я надеюсь, что игра команды понравилась болельщикам. Ребята старались не только выиграть матч, но и показать классный футбол. Думаю, многое из этого получилось, но результатом мы, естественно, разочарованы и недовольны. По большому счету, упрекнуть ребят мне не в чем. Да, мы допустили две необязательные ошибки, которые привели к поражению, но все равно продолжаем борьбу за выход в финальную часть ЧЕ-2019 U-21 и будем сражаться до конца, — отметил наставник.

СпортФутбол
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