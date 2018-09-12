Молодежная сборная России уступила сербам в Нижнем Новгороде

Молодежная сборная России в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе провела свой восьмой матч в отборочном цикле Чемпионата Европы-2019 U-21, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Российская команда, ведя в счете, уступила, пропустив два мяча в заключительные 20 минут игры против Сербии — 1:2.

Счет открыл на 62-й минуте с подачи экс-уфимца, ныне московского армейца Ивана Облякова его нынешний одноклубник Никита Чернов. Но пенальти и контратака на 88-й минуте принесли победу гостям.



Оставшиеся поединки группового этапа европейской квалификации состоятся в октябре 2018 года. Россиянам, которые ведут борьбу за выход в финальную часть турнира, предстоят домашняя встреча с Македонией и выездной поединок с Австрией.