ЦБ РФ с 2019 года введет показатель концентрации риска

Центробанк России сообщил о введении показателя концентрации риска с 1 января 2019 года. Нововведение обусловлено надзорными требованиями по ограничению крупных рисков, указанными в стандартах Базельского комитета.

Показатель будет вводится в два этапа:

в течение минимум 2019 года будет устанавливаться показатель максимального размера концентрации риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков; далее Банк России примет решение о сроках и особенностях установления этого показателя.

Ранее сообщалось, что ЦБ ограничит валютное кредитование для российских компаний, в том числе экспортеров. Банкам, выдающим кредиты юрлицам в валюте, придется увеличить отчисления в резервы.