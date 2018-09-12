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ЦБ РФ с 2019 года введет показатель концентрации риска

07:24, 12.09.2018
ЦБ РФ с 2019 года введет показатель концентрации риска
Фото: ru.wikipedia.org / NVO

Центробанк России сообщил о введении показателя концентрации риска с 1 января 2019 года. Нововведение обусловлено надзорными требованиями по ограничению крупных рисков, указанными в стандартах Базельского комитета.

Показатель будет вводится в два этапа:

  1. в течение минимум 2019 года будет устанавливаться показатель максимального размера концентрации риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков;
  2. далее Банк России примет решение о сроках и особенностях установления этого показателя.

Ранее сообщалось, что ЦБ ограничит валютное кредитование для российских компаний, в том числе экспортеров. Банкам, выдающим кредиты юрлицам в валюте, придется увеличить отчисления в резервы.

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