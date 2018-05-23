Центробанк ограничит валютное кредитование российских компаний

Банк России ограничит валютное кредитование для российских компаний, в том числе экспортеров. Банкам, выдающим кредиты юрлицам в валюте, придется увеличить отчисления в резервы.



Центробанк внесет изменения в инструкцию «Об обязательных нормативах банков», сообщает пресс-служба регулятора. Отмечается, что нововведения увеличат коэффициенты риска по кредитам компаниям в иностранной валюте.

С 1 июля коэффициент риска по кредитным требованиям в валюте к компаниям-экспортерам вырастет со 100 до 110%. Берущим валютный кредит на приобретение недвижимости, коэффициент повысится со 130 до 150%. При этом коэффициенты риска по прочим валютным займам компаний составят 130% (сейчас — 110%).

Коэффициенты риска не повысятся лишь для тех компаний, возврат кредита которых прямо или косвенно гарантирует государство.

Кроме того, если риски «долларизации» банковских активов и пассивов усилятся, регулятор введет дополнительные меры.



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