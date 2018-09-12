Экс-главу банка «Спурт» заподозрили в мошенничестве

Фото: Реальное время

Новое дело в отношении бывшего предправления банка «Спурт» Евгении Даутовой возбудили в Следкоме по РТ. После предъявления обвинений в злоупотреблениях, растрате и фальсификации отчетности ее заподозрили еще и в мошенничестве с выводом активов банка в 2017 году.

Как выяснило «Реальное время», размер хищений по новому эпизоду предварительно оценен в 130 млн рублей, тем временем общий ущерб по данному делу уже составляет около 8 млрд рублей.

Следователи проверяют «технические» компании, зарегистрированные на сотрудников и родственников лопнувшего банка, а кроме того проявляют интерес к взаимоотношениям «Спурта» с компаниями в офшорах.

Детали расследования — в материале «Реального времени».