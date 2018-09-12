Минниханов на ВЭФ-2018 встретился с президентом Монголии и главой индийского Минпромторга

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Президент РТ Рустам Минниханов опубликовал в Instagram фотографии со встреч в рамках Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.

Минниханов уже пообщался с министром торговли и промышленности Индии Сурешем Прабху, который возглавил делегацию из своей страны.

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Кроме того, глава РТ провел встречу с президентом Монголии и даже получил от него подарок — картину.

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Также Минниханов не обошел вниманием молодых дипломатов Азиатско-Тихоокеанского региона.

Напомним, президент РТ прибыл на ВЭФ сегодня ночью. Предполагается, что он проведет ряд деловых встреч с представителями компаний «Йокогава электрик», «Хитачи», «Лотте».