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Минниханов на ВЭФ-2018 встретился с президентом Монголии и главой индийского Минпромторга

06:48, 12.09.2018
Минниханов на ВЭФ-2018 встретился с президентом Монголии и главой индийского Минпромторга
Фото: скриншот

Президент РТ Рустам Минниханов опубликовал в Instagram фотографии со встреч в рамках Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.

Минниханов уже пообщался с министром торговли и промышленности Индии Сурешем Прабху, который возглавил делегацию из своей страны.

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Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 11 Сен 2018 в 5:13 PDT

Кроме того, глава РТ провел встречу с президентом Монголии и даже получил от него подарок — картину.

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Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 11 Сен 2018 в 5:43 PDT

Также Минниханов не обошел вниманием молодых дипломатов Азиатско-Тихоокеанского региона.

Напомним, президент РТ прибыл на ВЭФ сегодня ночью. Предполагается, что он проведет ряд деловых встреч с представителями компаний «Йокогава электрик», «Хитачи», «Лотте».

ОбществоВласть Татарстан
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