Роструд ожидает небольшой рост безработицы в связи с увеличением пособий в 2019 году

Роструд ожидает незначительного роста численности безработных в связи с планируемым увеличением пособия по безработице с 1 января 2019 года.

«Вы знаете, что есть предложение увеличить размер пособия по безработице, поэтому мы можем предполагать и закладывать, в связи с увеличением пособия, в связи с принимаемыми мерами, может быть небольшой рост. Но, мне кажется, что кардинально ситуация не изменится», — передает слова главы ведомства Всеволода Вуколова с ВЭФ-2018 ТАСС.

Ранее сообщалось, что правительство уже приступило к разработке проекта по повышению пособия. Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить пособие более чем в два раза — до 11,28 тыс. рублей.