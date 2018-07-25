Татарстанская «Фоника Гипс» выставила на торги комплекс предприятий за 3 млрд рублей
Конкурсный управляющий ООО «Фоника Гипс», расположенного в Камско-Устьинском районе Татарстана, выставил на торги комплекс предприятий.
«Предприятие как имущественный комплекс по производству строительных материалов из гипса полного цикла производства» выставлено с начальной ценой чуть более 3 млрд рублей. Данные опубликованы в едином реестре банкротств.
При этом, ГЖФ РТ уже предъявил требования к «Фонике Гипс» на более чем 2 млрд рублей.
Справка
25 декабря 2017 года в результате взрыва на выезде из шахты по добыче гипса «Фоника Гипс» в Камско-Устьинском районе республики погибли двое сотрудников предприятия. Ущерб от взрыва оценили в 4 млн рублей.
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