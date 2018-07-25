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Татарстанская «Фоника Гипс» выставила на торги комплекс предприятий за 3 млрд рублей

12:40, 25.07.2018
Татарстанская «Фоника Гипс» выставила на торги комплекс предприятий за 3 млрд рублей
Фото: pixabay.com

Конкурсный управляющий ООО «Фоника Гипс», расположенного в Камско-Устьинском районе Татарстана, выставил на торги комплекс предприятий.

«Предприятие как имущественный комплекс по производству строительных материалов из гипса полного цикла производства» выставлено с начальной ценой чуть более 3 млрд рублей. Данные опубликованы в едином реестре банкротств.

При этом, ГЖФ РТ уже предъявил требования к «Фонике Гипс» на более чем 2 млрд рублей.

Справка

25 декабря 2017 года в результате взрыва на выезде из шахты по добыче гипса «Фоника Гипс» в Камско-Устьинском районе республики погибли двое сотрудников предприятия. Ущерб от взрыва оценили в 4 млн рублей.

ПроисшествияПромышленность Татарстан
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