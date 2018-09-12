США беспричинно не допустили самолет России к полетам по Договору об открытом небе

США заблокировали допуск нового российского самолета Ту-214ОН к наблюдательным полетам по Договору открытого неба без объяснения причины.



Россия провела международное освидетельствование нового типа российского самолета наблюдения Ту-214ОН, оснащенного цифровой камерой отечественного производства OSDCAM4060, передает РИА «Новости».

«По результатам испытаний руководители делегаций из 22 стран подписали итоговый протокол, разрешающий наблюдательные полеты этого самолета над территориями государств-участников договора», — пояснил Рыжков.

При этом руководитель американской делегации без объяснения и указания каких-либо причин отказался подписывать заключительный документ, сославшись на прямые указания из Вашингтона

Напомним, США ограничили сотрудничество с Россией в рамках договора до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не предоставит Конгрессу уведомление о «выполнении Москвой» соответствующего договора.