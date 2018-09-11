«Ак Барс» отправился в Балашиху в составе 26 хоккеистов. Гарипов и Лямкин — в составе

Сегодня днем казанский «Ак Барс» отправился на первую выездную серию сезона 2018/2019 КХЛ. Первый матч казанцы проведут в Балашихе против одного из фаворитов чемпионата «Авангарда».

Помимо этого поединка, казанцам предстоит провести еще три игры. 14 сентября — в Уфе с «Салаватом Юлаевым» (17.00), 16 сентября — в Астане с «Барысом» (14.:00), 18 сентября — в Нижнем Новгороде с «Торпедо» (19.00).



Команда отправилась на выезд в следующем составе:



Вратари: Эмиль Гарипов, Владислав Подъяпольский, Александр Шарыченков.



Защитники: Роман Абросимов, Рафаэль Батыршин, Никита Лямкин, Андрей Марков, Андрей Педан, Пол Постма, Дмитрий Юдин и Альберт Яруллин.



Нападающие: Джастин Азеведо, Александр Бурмистров, Данил Воеводин, Станислав Галиев, Михаил Глухов, Данис Зарипов, Владислав Кара, Роб Клинкхаммер, Антон Ландер, Артем Лукоянов, Федор Малыхин, Артем Михеев, Алексей Потапов, Иржи Секач и Владимир Ткачев.