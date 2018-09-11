Управляющий «дочки» «Камгэсэнергостроя» потребовал взыскать с руководства компании более 474 млн рублей

Арбитражный управляющий ООО «Камгэс-Стройград» потребовал взыскать с ПАО «Камгэсэнергострой» 474 млн рублей. Об этом говорится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Заявление о привлечении к ответственности в виде возмещения убытков подано в отношении ПАО «Камгэсэнергострой», и.о. генерального директора компании Эдуарда Идрисова и других контролирующих лиц, сказано в сообщении.



Отметим, что ООО «Камгэс-Стройград» было признано банкротом в марте этого года.

Ранее «Лианозовский электромеханический завод» подал иск о банкротстве ПАО «Камгэсэнергострой» на 179 млн рублей. Причиной стала невыплата долгов двухлетней давности. Еще несколько исков подали другие субподрядчики модернизации Казанского авиационного завода им. Горбунова стоимостью 4,3 млрд рублей.