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Происшествия

Участницу Pussy Riot арестовали на двое суток за неповиновение полиции и тут же отпустили

15:39, 11.09.2018
Участницу Pussy Riot арестовали на двое суток за неповиновение полиции и тут же отпустили
Фото: pixabay.com

Басманный суд Москвы арестовал на двое суток Pussy Riot Веронику Никульшину. После этого ее отпустили, так как это время она уже провела в отделе полиции до заседания суда.

Согласно протоколу, Никульшина и ее подруга не позволили проверить их автомобиль «на предмет террористической угрозы», пишет «РИА Новости».

Никульшина стала известна после акции Pussy Riot «Милиционер вступает в игру» на финальном матче ЧМ-2018 15 июля, за которую ее арестовали на 15 суток.

Происшествия
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