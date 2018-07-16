Участница Pussy Riot получила 15 суток ареста за акцию на финале ЧМ-2018

Суд в Москве признал виновной в совершении административного правонарушения участницу Pussy Riot Веронику Никульшину. Она выбежала на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу в «Лужниках».

Во время заседания, девушка признала вину в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Ей назначили наказание в виде 15 суток административного ареста, передает «Интерфакс».

Ранее организация пояснила, что таким образом участники выразили протест в рамках акции «Милиционер вступает в игру». Они потребовали освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах, а также допущения политической конкуренции в стране.