У Чулпан Хаматовой начались съемки в Лаишево

Фото: Расим Хазиев

Исполнительный продюсер кинокомпании «Русское» Илья Папернов подтвердил «Реальному времени», что в Лаишево приехали автор романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина и исполнительница главной роли в одноименном сериале Чулпан Хаматова. Съемка «татарской» части началась сегодня — 11 сентября.

— Они прилетели вчера. Сегодня начинается съемка «татарского» блока, перед этим прошли съемки в Перми. Съемочный день начался сегодня в 12 часов. В республике Татарстан мы будем примерно до 28 октября, в процессе задействованы разные объекты, в том числе в Казани, съемки будут то там, то здесь, после этого снова вернемся в Пермь, — прокомментировал изданию ход съемок Папернов.

PR-директор кинокомпании «Русское», которая занимается съемками, Екатерина Воронцова дополнила, что, приехав на площадку, Чулпан Хаматова стала вместе со своим напарником Евгением Морозовым, исполнителем роли Игнатова, осматривать декорации — заглядывала во все дома, с любопытством изучая Семрук.

Фотографию с актрисой Чулпан Хаматовой и автором книги «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной выложил в соцсети пресс-секретарь администрации Лаишевского района Расим Хазиев.