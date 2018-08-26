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В Перми начались съемки сериала «Зулейха открывает глаза»

22:52, 26.08.2018

В Перми начались съемки сериала «Зулейха открывает глаза» по одноименной книге Гузели Яхиной.

О старте съемочного процесса сообщили представители кинокомпании «Русское» на своей странице в Facebook. Осенью съемки продолжатся в Татарстане.

Ранее стало известно, что кинокомпания завершила кастинг актеров на роли главных героев сериала «Зулейха открывает глаза». Напомним, «Реальное время» уже пообщалось с исполнителем роли Муртазы — Рамилем Сабитовым.

ОбществоКультура Татарстан
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