В Перми начались съемки сериала «Зулейха открывает глаза»
В Перми начались съемки сериала «Зулейха открывает глаза» по одноименной книге Гузели Яхиной.
О старте съемочного процесса сообщили представители кинокомпании «Русское» на своей странице в Facebook. Осенью съемки продолжатся в Татарстане.
Ранее стало известно, что кинокомпания завершила кастинг актеров на роли главных героев сериала «Зулейха открывает глаза». Напомним, «Реальное время» уже пообщалось с исполнителем роли Муртазы — Рамилем Сабитовым.ОбществоКультура Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым