АвтоВАЗ опроверг информацию о прекращении производства LADA Granta

В АвтоВАЗе опровергли информацию о том, что компания может прекратить производство Lada Granta уже к 2022 году.

«Информация о прекращении производства Lada Granta не соответствует действительности и является вымыслом», — приводит РГ сообщение пресс-центра АвтоВАЗа.



Сегодня некоторые СМИ сообщили, что АвтоВАЗ в ближайшие годы может снять с производства модель LADA Granta, «которая даже при рестайлинге во многом проигрывает Vesta».

В мае «Ведомости» писали, что АвтоВАЗ в июле прекратит производство Lada Priora, Granta и Kalina. Тем не менее компания запустила производство новой Lada Granta в середине августа, а с начала сентября начались продажи автомобиля.