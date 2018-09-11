Мухаметшин вручил удостоверение депутата Госсовета РТ Рустаму Хасанову

Председатель Государственного совета РТ Фарид Мухаметшин вручил депутатское удостоверение основателю благотворительного фонда «День добрых дел» Рустему Хасанову, победившему на допвыборах в республиканский парламент.

Во время встречи Хасанов подробно рассказал Мухаметшину о деятельности фонда, отметив, что работа в Комитете по социальной политике позволит обсуждать на федеральном уровне и более эффективно решать вопросы, интересующие благотворительную организацию.

Таким образом, все 100 мандатов депутатов Государственного совета распределены, передает пресс-служба парламента.



Ранее сообщалось, что в Казани в довыборах в Госсовет РТ победил самовыдвиженец Рустем Хасанов. Он занял место Марата Садыкова, который весной был назначен министром здравоохранения Татарстана.