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Мухаметшин вручил удостоверение депутата Госсовета РТ Рустаму Хасанову

12:42, 11.09.2018
Мухаметшин вручил удостоверение депутата Госсовета РТ Рустаму Хасанову
Фото: gossov.tatarstan.ru

Председатель Государственного совета РТ Фарид Мухаметшин вручил депутатское удостоверение основателю благотворительного фонда «День добрых дел» Рустему Хасанову, победившему на допвыборах в республиканский парламент.

Во время встречи Хасанов подробно рассказал Мухаметшину о деятельности фонда, отметив, что работа в Комитете по социальной политике позволит обсуждать на федеральном уровне и более эффективно решать вопросы, интересующие благотворительную организацию.

Таким образом, все 100 мандатов депутатов Государственного совета распределены, передает пресс-служба парламента.

Ранее сообщалось, что в Казани в довыборах в Госсовет РТ победил самовыдвиженец Рустем Хасанов. Он занял место Марата Садыкова, который весной был назначен министром здравоохранения Татарстана.

ОбществоВласть Татарстан
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