Явка избирателей на довыборы Госсовета РТ составила 25% — Калинкин
Явка на довыборы в Госсовет РТ, по предварительным данным, составила 25%.
Более 54% проголосовали за самовыдвижение Рустема Хасанова — руководителя благотворительного фонда «День добрых дел», передает корреспондент «Реального времени» со слов главы исполкома Казани Дениса Калинкина.
Напомним, ранее уже сообщили, что победил в дополнительных выборах самовыдвиженец Рустем Хасанов. На мандат также претендовали помощник депутата Госдумы РФ Марсель Габдрахманов (выдвинут от ЛДПР), индивидуальный предприниматель Василий Новиков (от партии «Коммунисты России»).ОбществоВласть Татарстан
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