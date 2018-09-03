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Явка избирателей на довыборы Госсовета РТ составила 25% — Калинкин

09:49, 03.09.2018
Явка избирателей на довыборы Госсовета РТ составила 25% — Калинкин
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Явка на довыборы в Госсовет РТ, по предварительным данным, составила 25%.

Более 54% проголосовали за самовыдвижение Рустема Хасанова — руководителя благотворительного фонда «День добрых дел», передает корреспондент «Реального времени» со слов главы исполкома Казани Дениса Калинкина.

Напомним, ранее уже сообщили, что победил в дополнительных выборах самовыдвиженец Рустем Хасанов. На мандат также претендовали помощник депутата Госдумы РФ Марсель Габдрахманов (выдвинут от ЛДПР), индивидуальный предприниматель Василий Новиков (от партии «Коммунисты России»).

ОбществоВласть Татарстан
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