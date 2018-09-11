Муфтий Татарстана поздравил мусульман с началом нового года по Хиджре

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин поздравил мусульман республики с началом нового 1440 года по Хиджре.

Муфтий РТ отметил, что месяц Мухаррам, который наступил накануне после захода солнца, имеет особое значение для каждого благочестивого мусульманина. Мусульманское летоисчисление ведется с того момента, как сподвижники пророка Мухаммеда переселились из Мекки в Медину, где и возникла первая истинная община мусульман.

«Таким образом, Хиджра — это дар Всевышнего, который избавил людей от невежества и безнравственности», — приводит слова Самигуллина пресс-служба ДУМ РТ.

Муфтий РТ пожелал, чтобы Создатель ниспослал республике и его жителям «мира, благополучия и процветания» в новом году.

Напомним, что в прошлом году новый год по Хиджре наступил с 20 на 21 сентября.