Спортсменом года по версии GQ стал пловец Рылов, он обошел Нурмагомедова и Смолова

Российский пловец Евгений Рылов был признан «Спортсменом года» по версии журнала GQ Russia.

В голосовании за звание лучшего Рылов обошел бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, хоккеиста Никиту Гусева, теннисиста Александра Зверева и футболиста Федора Смолова.

В нынешнем сезоне Евгений Рылов завоевал золото чемпионата мира в Будапеште на дистанции 200 м на спине, а также стал двукратным победителем чемпионата Европы в Глазго и дважды серебренным призером европейского первенства.

Напомним, в эти выходные в Казани прошел очередной этап Кубка мира по плаванию. Сборная России завоевала ровно треть призовых мест — 10 медалей на 10 дистанциях.