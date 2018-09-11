Татарстану безвозмездно передадут здание постоянного представительства РТ в Екатеринбурге

Татарстану безвозмездно передадут особняк в Екатеринбурге, в котором располагается постоянное представительство республики.

Как сообщает Znak.com со ссылкой на источник в правительстве Свердловской области, здание является памятником архитектуры — одним из бывших домов купцов Агафуровых. После передачи особняка власти Татарстана собираются его отреставрировать.

Ранее сообщалось, что на капремонт зданий полномочного представительства Татарстана в Москве выделили 7,6 млн рублей.