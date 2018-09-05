На капремонт зданий полномочного представительства Татарстана в Москве выделили 7,6 млн рублей

На капитальный ремонт зданий полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации, расположенных в Москве, из бюджета РТ выделили 7,6 млн рублей

Согласно тендеру, который разместило ГИСУ РТ, планируется отремонтировать кровлю, дверей, фасада, а также провести отделочные работы.

Аукцион по выбору подрядчика пройдет 24 сентября. Работы должны быть выполнены до 30 декабря 2018 года.

Ранее сообщалось, что в Казани отремонтируют театры имени М. Джалиля и К. Тинчурина за 130,7 млн рублей.