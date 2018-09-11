МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане 12 сентября

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о тумане с 0 до 8 часов 12 сентября.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и утром 12 сентября местами по Республике Татарстан и в Казани ожидается туман, сообщили в МЧС.



Добавим, что, по информации Гидрометцентра РТ, ночью и утром 12 сентября местами по республике возможны заморозки на почве и в воздухе до -1°С.



Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Без осадков. Максимальная температура днем в Татарстане составит от +15°С до +20°С.