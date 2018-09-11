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Сегодня в Татарстане без осадков и до +20

04:31, 11.09.2018
Сегодня в Татарстане без осадков и до +20
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 11 сентября, в Татарстане ожидается переменная облачность. Осадков по республике не ожидается. Ночью и утром в отдельных районах туман.

Ветер восточный слабый, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Минимальные температуры воздуха ночью от +2 до +7 градусов, местами в воздухе и на почве заморозки до -1 градуса. Максимальная температура днем в Татарстане составит от +15°С до +20°С.

В Казани днем ожидается от +17°С до +19°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +15°С до +18°С.

Ранее Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение из-за заморозков на территории республики.

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