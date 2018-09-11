Власти Татарстана потратят 7 млн рублей на международную конференцию по медицине

Министерство здравоохранения Республики Татарстан разместило тендер на организацию Международной конференции «Мировой стандарт качества: от идеи до воплощения. Опыт лидеров». На эти цели выделено 7 млн рублей из республиканского бюджета.

Согласно информации, опубликованной министерством на сайте госзакупок, проведение конференции планируется в Казани 25—26 октября 2018 года. Она будет посвящена актуальным вопросам обеспечения качества медицинской деятельности.

Предполагаемое количество участников конференции 600 человек. Исполнителем работ станет Ассоциация дополнительного профессионального образования «Образовательный центр высоких медицинских технологий».

Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан планирует открыть в Узбекистане производство медицинских роботов-симуляторов.