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Татарстан собирается открыть в Узбекистане производство медицинских роботов-симуляторов

11:59, 10.08.2018
Татарстан собирается открыть в Узбекистане производство медицинских роботов-симуляторов
Фото: realnoevremya.ru / Сергей Афанасьев

Татарстан планирует открыть в Узбекистане сборочное производство медицинских роботов-симуляторов компании «Эйдос-Медицина».

«Руководство Узбекистана нацелено на использование данных технологий», — подчеркнул президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с акимом Ташкентской области Гуломжоном Ибрагимовым.

Также в Узбекистане планируется открыть филиал технополиса «Химград», сообщает пресс-служба главы РТ.

«Мы хотим совместно с Ташкентской областью создать данную структуру. Уже есть предприниматели, готовые развивать свой бизнес на этой площадке. Мы направим управленцев, технологии. Со своей стороны Ташкентская область поддержит в вопросах обеспечения необходимой инфраструктурой», — отметил Минниханов.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ поставит Узбекистану 1,1 тыс. грузовиков для военных.

Промышленность Татарстан
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