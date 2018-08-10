Татарстан собирается открыть в Узбекистане производство медицинских роботов-симуляторов

Татарстан планирует открыть в Узбекистане сборочное производство медицинских роботов-симуляторов компании «Эйдос-Медицина».

«Руководство Узбекистана нацелено на использование данных технологий», — подчеркнул президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с акимом Ташкентской области Гуломжоном Ибрагимовым.



Также в Узбекистане планируется открыть филиал технополиса «Химград», сообщает пресс-служба главы РТ.

«Мы хотим совместно с Ташкентской областью создать данную структуру. Уже есть предприниматели, готовые развивать свой бизнес на этой площадке. Мы направим управленцев, технологии. Со своей стороны Ташкентская область поддержит в вопросах обеспечения необходимой инфраструктурой», — отметил Минниханов.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ поставит Узбекистану 1,1 тыс. грузовиков для военных.