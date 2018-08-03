Самозанятых в России могут освободить от страховых платежей

В России самозанятых граждан могут освободить от почти всех обязательных страховых платежей, кроме взноса в Фонд обязательного медицинского страхования.



Сейчас обсуждается возможность установить ставку налога в 4—6%, передают «Ведомости» со ссылкой на нескольких чиновников. Из этих сборов в ФОМС будут отчислять 1,5%.

В правительстве обсуждали и возможность обязать самозанятых дополнительно к 4—6% налога платить в месяц не менее 3 тысяч рублей в ПФР. Такой вариант не одобряют в Минфине, так как такая система не сможет конкурировать с упрощенной, которая введена для для индивидуальных предпринимателей.

Подготовку законопроекта о специальном налоговом режиме для самозанятых подтвердил замруководителя ФНС Дмитрий Сатин. Отмечается, что если такой закон вступит в силу, самозанятые граждане «будут платить налог по ставке 4%, будут освобождены от уплаты страховых платежей (кроме платежей в фонд ОМС), подачи какой-либо отчетности».

Ранее уже сообщалось, что самозанятых могут освободить от страховых взносов в Пенсионный фонд.