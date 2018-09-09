Минфин увеличит долю федеральных средств на «майский указ» до 95 процентов

Федеральный бюджет профинансирует 95% нацпроектов и федеральных программ в рамках «майского указа» президента РФ Владимира Путина, вместо 70%. Таким образом предполагается снизить затраты регионов.

«Мы предложили в проекте бюджета РФ новый подход по финансированию направлений, связанных с реализацией указов президента в рамках федеральных программ и национальных проектов. В частности, установить финансирование из федерального центра и регионов в соотношении 95% и 5%. Раньше оно было 70% и 30%. То есть сейчас это очень льготные условия, очень комфортные условия для большинства субъектов РФ», — цитирует первого заместителя министра финансов РФ Леонида Горнина «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что расходы на реализацию нового «майского указа» только в первое время лягут на федеральный центр.

Напомним, указ был подписан 7 мая. Среди заявленных целей — повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, рост реальных доходов граждан и уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции, снижение в два раза уровня бедности.