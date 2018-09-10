В СБУ назвали ложной информацию ФСБ о сотрудничестве с ИГ
Служба безопасности Украины назвала фейком информацию Федеральной службы безопасности России о сотрудничестве украинской спецслужбы с запрещенной в России экстремистской группировкой «Исламское государство».
«Это — очередной фейк ФСБ России, который просто смешно комментировать», — передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что ФСБ России задержала участника запрещенной в России организации ИГ. Задержанный оказался гражданином России, уроженцем Дагестана. По данным службы, он готовил убийство одного из лидеров ополчения ДНР.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым