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В СБУ назвали ложной информацию ФСБ о сотрудничестве с ИГ

22:58, 10.09.2018
В СБУ назвали ложной информацию ФСБ о сотрудничестве с ИГ
Фото: flickr.com

Служба безопасности Украины назвала фейком информацию Федеральной службы безопасности России о сотрудничестве украинской спецслужбы с запрещенной в России экстремистской группировкой «Исламское государство».

«Это — очередной фейк ФСБ России, который просто смешно комментировать», — передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что ФСБ России задержала участника запрещенной в России организации ИГ. Задержанный оказался гражданином России, уроженцем Дагестана. По данным службы, он готовил убийство одного из лидеров ополчения ДНР.

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