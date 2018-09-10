Руслан Шигабутдинов — команде «Синтез»: «Завод ждет возвращения в лоно чемпионов. Не думайте, что заводчанам все равно»

Сегодня во время пресс-конференции, посвященной открытию ватерпольного сезона, заместитель генерального директора ОАО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов обратился к обновленной команде и пожелал ватерполистам вернуть себе чемпионский кубок.

— От вас мы ждем высоких результатов. Завод ждет возвращения команды в лоно чемпионов. Не думайте, что заводчанам все равно. Все понимают, что деньги не из воздуха зарабатываются. Ребята, там и молодежь в том числе, тоже переживают за ваши результаты, — обратился Руслан Шигабутдинов к команде и всему персоналу «Синтеза».

Напомним, сегодня стало известно, что ватерпольный клуб «Синтез-Казань» реструктурирован в клуб по водным видам спорта. Теперь в клуб будут входить также пловцы и прыгуны в воду.