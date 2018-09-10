В Татарстане может открыться Музей гостеприимства

Организаторы выставки HOREGA by Kazan, которая пройдет в столице Татарстана 24—26 октября, подготовили новый проект — Музей гостеприимства. Об этом сообщил журналистам на пресс-ужине председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

По его словам, это интерактивная историческая площадка, рассказывающая об истории гостеприимства в России. Особый акцент организаторы музея, естественно, намерены сделать на татарстанских традициях гостеприимства.

Ранее в Казани открылся литературный музей Габдуллы Тукая.